به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیین تشییع و خاک سپاری پیکر این مادر شهید ساعت ۱۴ دوشنبه ۱۹ آبان در امامزاده سید ابوالقاسم بسطام برگزار می‌شود.

حمید متحدی متولد یکم خرداد ۱۳۴۸ در سن ۱۴ سالگی در حالی که دانش ‏آموز سال دوم راهنمایی بود با دستکاری شناسنامه اش در جبهه حضور یافت و در ۲۵ اسفند ۱۳۶۳ در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد.

گروهک تروریستی کومله کردستان برای سر این شهید والامقام، به دلیل جدیت در انجام ماموریت‌های محوله، جایزه تعیین کرده بود.

محمدرضا متحدی متولد یکم دی ۱۳۳۶ در شهر بسطام نیز در سن ۲۸ سالگی در ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید مدت‏ها در منطقه جا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.