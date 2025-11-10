

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، محمدمهدی غلامی و هومر عباسی در مرحله نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رقابت کردند.

هومر عباسی در دسته ۱ خط ۳ زمان ۵۷ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته ۲ خط ۶ زمان

۵۸ ثانیه و ۸۹ صدم ثانیه ثبت کردند.

بدین ترتیب، هومر عباسی با قرار گرفتن در مکان هفتم این ماده به فینال رسید.

۲۴ شناگر در این ماده رقابت کردند.