هومر عباسی شناگر ملیپوش شنا در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در بازیهای همبستگی اسلامی به فینال رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، محمدمهدی غلامی و هومر عباسی در مرحله نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رقابت کردند.
هومر عباسی در دسته ۱ خط ۳ زمان ۵۷ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته ۲ خط ۶ زمان
۵۸ ثانیه و ۸۹ صدم ثانیه ثبت کردند.
بدین ترتیب، هومر عباسی با قرار گرفتن در مکان هفتم این ماده به فینال رسید.
۲۴ شناگر در این ماده رقابت کردند.