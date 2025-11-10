پخش زنده
امروز: -
مجتمع ۱۰ واحدی در خیابان آل محمد دچار آتشسوزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در این حادثه که شامگاه گذشته به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد خودروهای آتش نشانی از دو ایستگاه آتشنشانی شماره ۷ و ۶ به محل حادثه اعزام شدند.
محمد شریعتی افزود: این آتشسوزی در طبقه زیرین مجتمع رخ داده و بهدلیل انباشت لوازم منزل و مواد قابل اشتعال، دود غلیظی به طبقات بالاتر سرایت کرده بود.
وی گفت: آتشنشانان با استفاده از دستگاههای تنفسی، دو نفر از ساکنان گرفتار در دود را از محل حادثه خارج کردند و پس از انتقال به فضای ایمن، به عوامل اورژانس تحویل دادند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: همزمان با عملیات نجات، نیروها اقدام به قطع جریان برق و گاز، ایمنسازی محیط و مهار کامل آتش کردند.
شریعتی از شهروندان خواست از انباشت وسایل و مواد قابل اشتعال بهویژه در فضاهای بسته و پارکینگها خودداری کنند.