به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در این حادثه که شامگاه گذشته به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد خودرو‌های آتش نشانی از دو ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۷ و ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

محمد شریعتی افزود: این آتش‌سوزی در طبقه زیرین مجتمع رخ داده و به‌دلیل انباشت لوازم منزل و مواد قابل اشتعال، دود غلیظی به طبقات بالاتر سرایت کرده بود.

وی گفت: آتش‌نشانان با استفاده از دستگاه‌های تنفسی، دو نفر از ساکنان گرفتار در دود را از محل حادثه خارج کردند و پس از انتقال به فضای ایمن، به عوامل اورژانس تحویل دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: همزمان با عملیات نجات، نیرو‌ها اقدام به قطع جریان برق و گاز، ایمن‌سازی محیط و مهار کامل آتش کردند.

شریعتی از شهروندان خواست از انباشت وسایل و مواد قابل اشتعال به‌ویژه در فضا‌های بسته و پارکینگ‌ها خودداری کنند.