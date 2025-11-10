به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان از اعزام ورزشکاران بیماران خاص گروه دیابت به مسابقات منطقه‌ای کشور در رشته‌های دارت و تنیس روی میز با حضور هفت استان خبر داد.

عباس کریمی افزود: ورزشکاران استان، ناهید بلالی در رشته تنیس روی میز و آذر شاکریان در رشته دارت و حبیب بابایی در رشته دارت پس از پشت سر گذاشتن حریفان خود به مقام قهرمانی رسیدند و در بخش تیمی بانوان استان توانست مقام سوم را به دست آورد.