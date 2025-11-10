آیتالله علم الهدی:
حل مشکلات استانها با تفویض اختیار کافی و کامل به استانداران
اگر استانداران بتوانند با اختیارات کافی و کامل امورات و مشکلات استانها را پیگیری کنند، بسیاری از مسائل سهل تر و سریعتر حل می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی عصر یکشنبه در دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی گفت: استاندار هر استانی تمرکز و تسلط بیشتری بر امتیازات، محدودیتها و امکانات استان خود دارد؛ بنابراین بهتر میتواند راه حل برون رفت از مشکلات را پیدا و اجرایی کند.
آیتالله سید احمد علمالهدی در ادامه با اشاره به مشکل کم آبی شهر مشهد اظهار کرد: یکی از راههای تامین آب استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه استان است و میتوان با برنامهریزی و سرمایهگذاریهای مناسب این مشکل را نیز حل کرد.