آیت‌الله علم الهدی:

حل مشکلات استان‌ها با تفویض اختیار کافی و کامل به استانداران

اگر استانداران بتوانند با اختیارات کافی و کامل امورات و مشکلات استانها را پیگیری کنند، بسیاری از مسائل سهل تر و سریعتر حل می شود.