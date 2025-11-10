پخش زنده
امروز: -
آمار طلاق درنیمه نخست امسال در مفایسه بامدت مشابه پارسال۹.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست بررسی آسیبها و چالشهای حوزه زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان اعلام کرد: بیشترین کاهش پروندههای طلاق مربوط به شهرستانهای رابر با ۳۹ درصد، جیرفت با ۲۶ درصد، نرماشیر با ۲۴ درصد، سیرجان با ۲۰ درصد، منوجان با ۱۹ درصد، شهربابک با ۱۸ درصد، کرمان و بردسیر با ۱۵ درصد، بم با ۱۲ درصد، ریگان با ۱۱ درصد و قلعهگنج با ۳ درصد است.
سیدمهدی قویدل تأکید کرد: در برخی شهرستانها همچنان روند افزایشی طلاق مشاهده میشود ورویکرداصلی دستگاه قضایی، تمرکز بر آموزش مهارتهای ارتباطی و تحکیم بنیان خانواده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: در گذشته اعتیاد مهمترین عامل فروپاشی خانوادهها بود، اما امروز بیش از ۶۷ درصد از طلاقها به نوعی با فضای مجازی ارتباط دارد.
و گوشی همراه و شبکههای اجتماعی بدون آموزش صحیح، به ابزاری برای گسست فرهنگی و خانوادگی تبدیل شدهاند.
قویدل از بازگشت ۳۹ زوج به زندگی مشترک از طریق مداخلات پیشگیرانه و جلسات مشاوره در مراکز «مهر خانواده» خبر داد و افزود: نیمه نخست امسال ی، بیش از چهار هزار و ۱۶۳ ملاقات فرزند طلاق در این مراکز انجام شده ودر این مدت، ۶۷۲ پرونده مشاوره خانواده و ۴۹۲ پرونده شخصیت در حوزه زنان و خانواده تشکیل شده است.
معاون اجتماعی دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: امسال، بیش از ۷۶۵ زن و کودک آسیبدیده مورد حمایت دفاتر حمایت از زنان و خانواده قرار گرفتهاند و بازدیدهای میدانی از مراکز خیریه، کودکان کار و زنان بیسرپرست نیز انجام شده وبرای گسترش فرهنگ میانجیگری و اصلاح ذاتالبین، دفتر مصلحین و حکمین قرآنی مجتمع قضایی زنان و خانواده استان کرمان راهاندازی شده است.
بگفته قویدل بیش از هزار و ۲۰۰ نهاد مردمی و ۹۰۰ سازمان مردمنهاد در استان شناسایی شدهاند که میتوانند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کنند وبر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، این نهادها میتوانند در حمایت از زنان و کودکان اعلام جرم کرده و در فرایند رسیدگی حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین ۲۰ سازمان مردمنهاد در حوزه امور بانوان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان همکاری دارند.
معاون اجتماعی دادگستری کرمان با اشاره به طرح ملی «قاضی مدرسه» گفت: این طرح در همه شهرستانها اجرا شده و قضات با حضور در مدارس آموزشهای حقوقی ارائه میدهند.
وی همچنین درباره طرح ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) گفت: تاکنون ۶۹۶ دانشآموز در معرض آسیب یا آسیبدیده شناسایی و برای حمایتهای لازم به دستگاههای ذیربط معرفی شدهاند.
قویدل با اشاره به برنامههای ارتقای آگاهی عمومی برای تحکیم بنیان خانواده نیز گفت: در نیمه نخست سال جاری، پیامک های پیشگیرانه به ۲۹ هزار و ۲۹۰ نفر از مخاطبان پنل پیامکی با موضوع خانواده از پنل پیامکی معاونت ارسال شده، بروشور «حقوق اطفال و کودکان» طراحی و تولید و چهار اینفوگراف با موضوع خانواده انجام شده است.