به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از اینکه فردی درون قطار سریع السیری که از شرق انگلیس عازم لندن بود با کارد به جان مسافران افتاد و وحشت و اضطراب شدید را در سالن‌های قطار حکم فرما و چندین نفر را با ضربات کارد زخمی کرد، یکی از کارکنان مسلمان قطار به نام سمیر زیتونی با مسئولیت بالا در میان فریاد و وحشت مسافران با مهاجم گلاویز شد تا مانع از حمله او به افراد بیشتر شود. سمیر در درگیری با مهاجم کارد به دست، به شدت زخمی شد تا جایی که پزشکان جراحات او را بسیار شدید و سلامت او را در معرض خطر اعلام کردند.

مهاجم، پیش از اینکه این مرد مسلمان با کمک برخی از مسافران او را متوقف کند ۱۰ نفر را زخمی کرده بود که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

هنگامی که خبر فداکاری این مرد مسلمان از هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد خیرین مانند موارد مشابه دیگر به فکر جمع آوری کمک مالی برای خانواده او افتادند و تا کنون مردم حدود چهل هزار پوند برای خانواده اش جمع آوری کردند تا از او قدردانی شود.

سمیر زیتونی ۴۸ ساله امروز پس از نزدیک ۱۰ روز مداوا در بیمارستان به هوش آمد، اما به گفته پزشکان هنوز سلامت او در معرض تهدید است.

همسر و خانواده سمیر از همدلی و کمک مردم قدردانی کردند و از مردم خواستند برای سلامت سمیر دعا کنند.

این حمله که در درون قطار انجام شد، حس نا امنی را در جامعه انگلیس عمیق‌تر کرد و شماری از شهروندان انگلیسی می‌گویند دیگر درون قطار هم مانند خیابان‌های شهر احساس امنیت نمی‌کنند.