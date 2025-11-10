مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای طرح‌های گسترده ارتقای ایمنی راه‌ها در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی گفت: رفع نقاط پُرحادثه، اجرای هره خاکی و نصب شیار‌های لرزاننده از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش تلفات و افزایش ایمنی جاده‌های استان بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اهتمام ویژه این اداره‌کل برای کاهش تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۰۸ نقطه مستعد و حادثه‌خیز در محور‌های مختلف استان شناسایی و مورد اصلاح و ایمن‌سازی قرار گرفته است.

وی افزود: رفع این نقاط از طریق بهبود هندسی مسیر، اصلاح شیب و قوس، نصب علائم هشداردهنده، اجرای روشنایی و ساماندهی تقاطع‌ها انجام شده است.

خسروی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه نگهداری و بهسازی حریم راه‌ها تصریح کرد: به‌منظور افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها و اجرای هره خاکی به طول ۹۵ کیلومتر در محور‌های مواصلاتی استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از اجرای ۳۸ کیلومتر شیار لرزاننده در نقاط پُرحادثه خبر داد و گفت: ایجاد این شیار‌ها به‌ویژه در ورودی شهر‌ها و نقاط مستعد خواب‌آلودگی رانندگان، نقش مؤثری در کاهش تصادفات ناشی از انحراف از مسیر و خستگی رانندگان دارد.

یزدان خسروی با تأکید بر اینکه، ایمنی راه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی راهداری استان است، خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری استان با برنامه‌ریزی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش است تا با اجرای طرح‌های ایمن‌سازی، از بروز سوانح جاده‌ای جلوگیری و سفر‌های ایمن و مطمئن‌تری برای هموطنان فراهم کند.