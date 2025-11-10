فصل برداشت یاقوت های سرخ پاییزی
روایتی از تلاش در دل باغ های شهرضا
برداشت انار از ۲۳۰۰ هکتار از باغهای شهرستان شهرضا آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرضا گفت: پیش بینی میشود امسال حدود ۲۶ هزار تن انار برداشت شود.
حسین علی اباذری افزود: دانه مشکی، ملس و شیرین از ارقام انار کشت شده در شهرضا است.
وی گفت: آب و هوای مناسب، نوع خاک و تجربه کشاورزان موجب شده است ارقام اناری که در شهرضا تولید میشود بسیار مرغوب باشد.
رئیس جهاد کشاورزی شهرضا افزود: انار شهرضا به دلیل کیفیت و طعم خوب در بازارهای استان اصفهان و استانهای همجوار توزیع میشود.
شهرستان شهرضا قطب تولید انار استان در فاصله ۷۵ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.
آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا آغاز برداشت یاقوت سرخ از باغهای شهرستان شهرضا