به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرضا گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۶ هزار تن انار برداشت شود.

حسین علی اباذری افزود: دانه مشکی، ملس و شیرین از ارقام انار کشت شده در شهرضا است.

وی گفت: آب و هوای مناسب، نوع خاک و تجربه کشاورزان موجب شده است ارقام اناری که در شهرضا تولید می‌شود بسیار مرغوب باشد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرضا افزود: انار شهرضا به دلیل کیفیت و طعم خوب در بازار‌های استان اصفهان و استان‌های همجوار توزیع می‌شود.

شهرستان شهرضا قطب تولید انار استان در فاصله ۷۵ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.