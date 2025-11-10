به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر تاسیسات سد زاینده‌رود گفت: در حال حاضر میزان ذخیره آب پشت سد زاینده‌رود ۱۳۷ میلیون مترمکعب است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم بیش از ۲۷۰ میلیون مترمکعب بوده است.

احمدرضا صادقی، گنجایش مخزن سد زاینده‌رود رایک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب برشمرد و افزود: این میزان ذخیره کنونی نشان‌دهنده کاهش چشمگیر آب در مقایسه با میانگین بلندمدت است.

وی، ارتفاع مخزن سد را برای آبگیری ۸۸ متر اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون تنها حدود ۴۰ متر از این ارتفاع دارای آب است و از آنجا که ساختار سد مخروطی است، در عمق پایین‌تر حجم ذخیره به‌مراتب کمتر می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه هنوز در نیمه دوم آبان‌ماه بارش مؤثری در سرشاخه‌های زاینده‌رود اتفاق نیفتاده، ادامه داد: تداوم خشکسالی و کاهش چشمگیر بارش‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه در ارتفاعات زاگرس مرکزی، موجب شده ورودی سد به حداقل برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: با آغاز بارش‌ها و برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت منابع آب، وضعیت مخزن سد در ماه‌های آینده بهبود یابد و بخشی از کمبود‌های کنونی جبران شود.

وی گفت: سد زاینده‌رود یکی از مهم‌ترین سد‌های کشور در فلات مرکزی ایران است که تأمین‌کننده آب شرب میلیون‌ها نفر از ساکنان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد به شمار می‌رود و کاهش حجم ذخیره آن می‌تواند بر بخش‌های مختلف زندگی، کشاورزی و صنعت این مناطق اثرگذار باشد.