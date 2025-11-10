رئیس پژوهشگاه نیرو و رئیس کمیته علمی نمایشگاه صنعت برق گفت: نمایشگاه امسال با رویکردی نوین و حضور بازیگران کلیدی صنعت، زمینه تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های پژوهشی، دولتی و خصوصی را فراهم کرده است. تمرکز ویژه این دوره بر موضوعاتی، چون انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه و مدیریت مصرف، نشان‌دهنده جهت‌گیری فناورانه صنعت برق ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما "مجید عمیدپور" گفت: بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی و تمرکز بر فناوری‌های نوین، بستر مناسبی برای تبادل دانش، معرفی دستاورد‌ها و ارتقای توان ملی در صنعت برق کشور فراهم کرده است.

رئیس پژوهشگاه نیرو و رئیس کمیته علمی نمایشگاه صنعت برق افزود: «در کنار نمایش توانمندی شرکت‌ها، نشست‌های علمی و فنی با حضور اساتید برجسته در حوزه‌های ذخیره‌سازی انرژی، پایداری شبکه و تحول دیجیتال، همچنین کارگاه‌های آموزشی، معرفی فناوری‌های نوین و میزگرد‌های تخصصی با محور چالش‌های صنعت برق از جمله تأمین پایدار انرژی، کاهش تلفات و توسعه زیرساخت‌های هوشمند برگزار می‌شود.»

عمیدپور با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های فناورانه کشور در سطح بین‌المللی گفت: «ستاد برگزاری نمایشگاه با هدف تقویت تعاملات و معرفی بهتر توانمندی‌های شرکت‌کنندگان، خدمات ویژه‌ای را در نظر گرفته است تا این نمایشگاه به عرصه‌ای برای نمایش توان علمی و صنعتی ایران در حوزه برق تبدیل شود.»

رئیس پژوهشگاه نیرو در پایان خاطرنشان کرد: «پژوهشگاه نیرو نیز در این نمایشگاه با برپایی غرفه اختصاصی و ارائه طرح‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی و دستاورد‌های نوآورانه در حوزه انرژی، حضوری فعال دارد. امیدواریم این رویداد گامی مؤثر در مسیر توسعه فناوری‌های بومی، خودکفایی و گسترش صادرات فناوری‌های صنعت برق کشور باشد.»

«بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران» و «پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی»، از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی و برند‌های معتبر داخلی و خارجی در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و بهره‌برداری برق و همچنین حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی مشارکت خواهند داشت.