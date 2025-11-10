پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز و ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز دوشنبه نوزدهم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۶۲، خرمشهر با ۱۷۷، شادگان با ۱۵۸، کارون با ۱۹۶، آغاجاری با ۱۷۵، بهبهان با ۱۶۳، هویزه با ۱۶۲، سوسنگرد با ۱۸۹، باغملک با ۱۵۴، شوشتر با ۱۶۲، دزفول با ۱۵۴ و اندیمشک با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت آلودگی هوا در اهواز با ۲۲۷، ملاثانی با ۲۲۷ و ماهشهر با ۲۲۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه، هفتکل، اندیکا و لالی در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای هندیجان، رامشیر، رامهرمز، ایذه، دزپارت، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.