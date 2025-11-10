مدیرکل دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای عملیات احداث و بازسازی ۱۰۴ راهدارخانه بین‌راهی در سطح شبکه راه‌های کشور خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی جاده‌ای و افزایش ایمنی سفرهای برون‌شهری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین حدادزادگان، مدیرکل دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از پیشرفت چشمگیر طرح احداث و بازسازی راهدارخانه‌های بین‌راهی خبر داد و گفت: عملیات احداث ۱۰ راهدارخانه جدید در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مرکزی، گیلان و زنجان در حال اجراست و همزمان بازسازی ۹۴ راهدارخانه موجود در سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ۱۱۷۲ راهدارخانه بین‌راهی فعال در سطح شبکه جاده‌ای کشور مشغول فعالیت هستند که با بهره‌گیری از توان ماشین‌آلات، نیروی انسانی راهدار و امکانات لجستیکی، به‌طور مستمر خدمات متنوعی همچون اجرای طرح راهداری زمستانی، امدادرسانی در شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی و زائران اربعین حسینی را ارائه می‌کنند.

حدادزادگان تأکید کرد: بهسازی و نوسازی راهدارخانه‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات، افزایش سرعت واکنش در شرایط بحرانی و بهبود شرایط کاری نیروهای راهداری دارد.

به گفته وی، رویکرد سازمان راهداری در اجرای این طرح‌ها، استفاده از مصالح مقاوم، افزایش بهره‌وری انرژی، رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و بهینه‌سازی طراحی سازه‌ها است تا راهدارخانه‌ها علاوه بر نقش عملیاتی، از نظر کارایی و دوام نیز استانداردهای روز را دارا باشند.

وی افزود: طرح احداث و بازسازی راهدارخانه‌ها با هدف ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، رفاه کاربران حمل‌ونقل جاده‌ای و پایداری شبکه راهداری کشور دنبال می‌شود.