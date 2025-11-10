جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان امروز در دو نوبت نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون) را بررسی و ارزیابی میکنند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نشست علنی امروز و مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جلسه علنی فردا که به منظور بررسی عملکرد قانون برنامه پنجساله هفتم برگزار می شود حضور می یابند.