به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان، تیم فوتبال داماش گیلان در ورزشگاه شهدای مس شهربابک، میهمان تیم مس شهربابک بود که در پایان این دیدار با برتری دو بریک تیم میزبان به پایان رسید.

مهرشاد عبدالهی در دقیقه ۱۲ و علیرضا ولی‌زاده در دقیقه ۴۸ از روی نقطه پنالتی برای مس شهربابک و میعاد یزدانی در دقیقه ۷۸ برای داماش در این بازی گلزنی کردند.

تیم نفت وگاز گچساران در ورزشگاه شهدای نفت این شهرستان میزبان تیم مس کرمان بود.

در این بازی پرهیجان، نفت و گاز گچساران در دقیقه ۳۴ توسط سجاد مؤمنی و در دقیقه ۸۰ با ضربه علی ملکوتی‌خواه گلزنی کردند و سه امتیاز را از آن خود کردند.

تک‌گل تیم مس کرمان را نیز جلیل پناهی، بازیکن سابق نفت و گاز گچساران، در دقیقه ۵۶ به ثمر رساند تا اختلاف به حداقل برسد، اما درنهایت این گل نیز مانع از شکست تیم کرمانی نشد.