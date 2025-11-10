مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از آماده بودن ۴۵۱۶ کارت ملی هوشمند برای تحویل به شهروندان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موسوی از هم استانی‌ها خواست برای دریافت کارت خود هر چه سریع‌تر به ادارات و دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح صدور کارت ملی هوشمند تا پایان مهر، ۸۴۲ هزار و ۴۴۳ درخواست دریافت کارت در استان ثبت شده است که شامل درخواست‌های اولیه و همچنین درخواست‌های صدور مجدد به دلیل تغییرات هویتی، پایان اعتبار، مفقودی یا خرابی کارت بوده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون ۷۶۱ هزار و ۵۶۶ کارت ملی هوشمند به متقاضیان تحویل شده است، اما هم‌اکنون ۴هزار و ۵۱۶ کارت آماده تحویل در ادارات و دفاتر پیشخوان ارائه‌دهنده خدمات ثبت احوال وجود دارد که صاحبان آنها هنوز برای دریافت مراجعه نکرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت دریافت به موقع کارت گفت: مردم می‌توانند کارت ملی خود را به راحتی از ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دریافت کنند و این امر موجب تسهیل دسترسی آنان به خدمات دولتی و هویتی خواهد شد.