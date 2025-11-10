کنگره ملی «ستارگانی بر مدار خورشید» در نیشابور برگزار میشود
کنگره ملی «ستارگانی بر مدار خورشید»، بزرگداشت امامزادگان محمد محروق(ع) و ابراهیم(ع)، پنجشنبه ۲۲ آبان در نیشابور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در نشست خبری کنگره ملی «ستارگانی بر مدار خورشید» در محل استانداری خراسان رضوی، گفت: برگزاری این کنگره ملی، گامی در مسیر تبیین جایگاه امامزادگان نیشابور و احیای میراث تمدنی خراسان است.
حجتالاسلاموالمسلمین محمد احمدزاده افزود: مقدمات این کنگره، از دو سال پیش آغاز شد و امسال به مرحله اختتامیه و ارائه ثمرات خود رسید.
وی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ امامزاده متبرکه در خراسان رضوی، به جایگاه امامزاده محمد محروق اشاره و بیان کرد: این شخصیت برجسته علوی، باوجود اهمیت معنوی و تاریخی، تاکنون معرفی شایستهای در جامعه نداشته و کنگره حاضر فرصتی برای شناساندن ارزشها و جایگاه معنوی ایشان است.
مدیرکل اوقاف خراسان رضوی افزود: همچنین امامزاده ابراهیم (ع) نیز از شخصیتهای برجسته و ارزشمند این منطقه به شمار میرود که این رویداد علمی، ادبی و هنری به معرفی هر دو امامزاده میپردازد.
برگزاری کنگره در سه بخش علمی، ادبی و هنری
حجتالاسلام احمدزاده درباره نحوه برگزاری کنگره گفت: فراخوانهای این کنگره در سه بخش علمی، ادبی و هنری منتشر شد که در بخش علمی، حدود ۳۵ مقاله به دبیرخانه رسید و پس از ارزیابی هیئتعلمی، ۲۷ مقاله برگزیده و در قالب کتاب منتشر شد.
وی ادامه داد: در بخش هنری، آثار تصویری و گرافیکی داوری شده و در بخش ادبی نیز اشعار و سرودههای مرتبط جمعآوری شد؛ ضمن آنکه این کنگره فرصت مناسبی برای برگزاری نشستهای علمی و گفتوگوی تخصصی در مشهد، قم و نیشابور فراهم کرده است.
اختتامیه با حضور شخصیتهای علمی و حوزوی
مدیرکل اوقاف خراسان رضوی درباره مراسم پایانی کنگره اظهار کرد: این همایش روز پنجشنبه این هفته با حضور شخصیتهای برجسته دانشگاهی، حوزوی و اجتماعی، در جوار بقاع متبرکه امامزادگان در نیشابور برگزار خواهد شد.
استقبال حوزویان و دانشگاهیان
حجتالاسلام احمدزاده با اشاره به استقبال گسترده از فراخوان کنگره گفت: در مجموع، ۱۵۳ اثر علمی، ادبی و هنری به دبیرخانه ارسال شد که نشاندهنده علاقهمندی و مشارکت فعال حوزهها و دانشگاهها در معرفی امامزادگان است.
بر اساس اسناد تاریخی، زید یکی از فرزندان امام زین العابدین (ع) بوده است؛ وی چهار فرزند داشته که نام یکی از آنها محمد بوده و گفته میشود محمد محروق یکی از آنها بوده است.
محمد بن زید در قیامی بر علیه حاکم وقت خراسان شرکت داشته و توسط مخالفانش کشته شد؛ بعد از کشته شدن، بدن وی را آتش زدند و خاکسترش را در محله «تلاجرد» دفن کردند.
با توجه به اینکه محروق به معنی «سوخته شده» است، به محمد بن زید لقب محروق دادهاند.