به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان، جام کوثر شاگردان مرضیه جعفری در ورزشگاه خانگی خود به مصاف ملوان انزلی رفتند و با نمایشی قدرتمند میهمان شمالی‌ را با نتیجه سه بر صفر شکست دادند.

گل‌های خاتون بم را در این دیدار فاطمه گرایلی، سارا دیدار و ملیکا متولی به ثمر رساندند تا روند پیروزی‌های شاگردان مرضیه جعفری همچنان ادامه داشته باشد

. خاتون بم با ۸ برد و ۲۴ امتیاز صدرنشین مسابقات است و.با در اختیار داشتن عنوان بهترین خط حمله و دفاع لیگ با روحیه‌ای بالا آماده حضور در لیگ قهرمانان آسیا می‌شوند

در مهم‌ترین بازی این هفته تیم ایستا البرز در خانه میزبان گل‌گهر سیرجان بود. در این دیدار شاگردان نیلوفر اردلان با نتیجه یک بر صفر مغلوب میهمان خود شدند.

شبنم بهشت تک‌گل سه امتیازی این مسابقه را برای تیم گل‌گهر به ثمر رساند تا سیرجانی‌ها با دستی پر البرز را ترک کنند.

نتایج هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

خاتون بم ۳-۰ ملوان بندرانزلی

ایستا البرز ۰-۱ گل‌گهر سیرجان

یاسام کردستان ۰-۲ پالایش گاز ایلام

آوا تهران ۰-۱ پرسپولیس

فرا ایساتیس ۰-۲ سپاهان