دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه همچنان به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش خبرگزاری آناتولی، مقامات روسیه تاکید کردند این کشور همچنان به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است. کرملین اعلام کرد روسیه به تعهد خود برای ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است، اما هشدار داد که اگر کشور‌های دیگر چنین آزمایش‌هایی انجام دهند، مسکو، برابری در اقدام را حفظ خواهد کرد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در اظهاراتی که روز یکشنبه توسط رسانه‌های روسی منتشر شد، تصریح کرد مسکو و پکن سلاح‌های هسته‌ای آزمایش نمی‌کنند و روسیه همچنان به ممنوعیت چین آزمایش‌هایی، متعهد است.

پسکوف در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اما اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، ما نیز برای حفظ برابری، مجبور به انجام این کار خواهیم بود.»

پسکوف با تاکید بر این نکته که «برابری هسته‌ای، شاید مهمترین مؤلفه معماری امنیت جهانی زمان کنونی باشد»، گفت: «اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، ما نیز برای حفظ برابری موظف به انجام این کار خواهیم بود.»

اظهارات سخنگوی کرملین در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ۳۱ اکتبر (ده روز پیش) اعلام کرد به وزارت دفاع آمریکا دستور داده است به دلیل «برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها»، آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای را «فوراً و در سطحی برابر» آغاز کند. ایالات متحده از سال ۱۹۹۲ آزمایش هسته‌ای انجام نداده است.

در واکنش به اظهارات ترامپ، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چند روز پیش به مقامات امنیتی کشورش دستور داد تا اطلاعاتی درباره این موضوع جمع‌آوری و پیشنهاد‌هایی را درباره احتمال انجام چنین آزمایش‌هایی توسط مسکو تهیه کنند. روسیه آخرین بار در سال ۱۹۹۰، زمانی که هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، آزمایش‌های هسته‌ای انجام داد.

چین نیز به اظهارات ترامپ پاسخ داد؛ و مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، به خبرنگاران گفت پکن امیدوار است ایالات متحده از تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای حمایت کند.

سخنگوی کرملین در مصاحبه‌ای، خبر منتشر شده مبنی بر دستور پوتین برای آغاز آماده‌سازی کار‌ها برای آزمایش‌های هسته‌ای را رد کرد و اظهار داشت که ابتدا لازم است مشخص شود که آیا مسکو نیاز به انجام چنین آزمایش‌هایی دارد یا خیر و این امر ابتدا «باید به خوبی توجیه و با دقت بررسی شود.»

سخنگوی کرملین در ادامه گفت: لازم است ترامپ درباره اظهاراتش درخصوص آزمایش‌های هسته‌ای توضیح بدهد، زیرا این مسئله «بسیار جدی» است و نباید مبهم باقی بمانند.

پسکوف همچنین هشدار داد که توصیف آزمایش اخیر روسیه مبنی بر استفاده از موشک بوروستنیک با سوخت هسته‌ای و وسیله حرکتی بدون سرنشین زیر آب در قالب آزمایش‌های هسته‌ای، «قضاوتی بسیار سطحی و نادرست» است که نظر کارشناسان نیز همین است.

پسکوف افزود: «ما درباره یک وسیله حامل صحبت می‌کنیم و درباره انفجار هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. این یک سیستم یا موتور پیشران هسته‌ای است. پس می‌بینیم که این موضوعات، کاملاً متفاوت هستند.»