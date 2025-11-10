پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: خودرو سواری حامل غذای بدون مجوز برای حیوانات در این شهرستان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصراله دهقان گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی مهر هنگام گشت زنی در جادههای اصلی به یک دستگاه خودرو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو مذکور را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او فزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۳۶ کیسه انواع غذای سگ و گربه بدون مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند بیان کرد: خودرو مذکور توقیف و راننده روانه دادسرا شد.