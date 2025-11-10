پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان سرعین گفت: در اجرای طرح مقابله با هنجارشکنان، خودروهای ۲۰ راننده متخلف که با ایجاد آلودگی صوتی و اخلال در نظم عمومی آرامش شهروندان را سلب کرده بودند، توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سید صابر ابراهیمی فرمانده انتظامی شهرستان سرعین با اشاره به اجرای طرح مقابله با هنجارشکنان و قانونگریزان اظهار کرد: مأموران این شهرستان در اقداماتی منسجم و هدفمند، موفق به توقیف خودروهای ۲۰ راننده متخلف شدهاند که این عملیات در راستای افزایش احساس امنیت و آرامش عمومی و همچنین سلب تحرک از مجرمان انجام شده است.
وی در تشریح تخلفات صورتگرفته افزود: ایجاد آلودگی صوتی فراوان، اخلال عمدی در نظم و آسایش عمومی، استفاده از خودروهای نامتعارف و غیراستاندارد از جمله مهمترین تخلفاتی بوده که توسط این رانندگان مرتکب شده و موجبات نارضایتی و بیقراری شهروندان محترم را فراهم آورده است.
سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: حفظ امنیت و آرامش شهروندان خطقرمز غیر قابل انحراف نیروی انتظامی است و هیچگونه اقدام خلّآورانه یا قانونشکنانهای بدون پاسخ نخواهد ماند. این طرح بهصورت مستمر و گسترده در تمامی نقاط شهرستان در حال اجراست.
فرمانده انتظامی شهرستان سرعین در پایان با قدردانی از همکاری و مشارکت مردمی یادآور شد: تداوم اینگونه طرحهای امنیتی و نظم آفرین در گرو همکاری و گزارشدهی بهموقع شهروندان است و ما از این همراهی ارزشمند استقبال میکنیم تا بتوانیم در محیطی امن و آرام برای همه ساکنین این شهرستان فراهم آوریم.