اردوی فرهنگی و هنری ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه‌های استان کرمانشاه با هدف تقویت نشاط، تعامل و هویت دانشگاهی، در کرمانشاه از هشتم آبان آغاز شده و تا بیست‌ویکم این ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،اردوی فرهنگی - هنری ویژه دانشجویان نوورود دانشگاه‌های استان، با همکاری استانداری، نهاد‌ها و دانشگاه‌های استان شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی - هنری با حضور هنرمندان و ورزشکاران نامدار کشوری و استانی است.

همچنین حضور و گفت و گوی مدیران ارشد استانی از جمله استاندار کرمانشاه و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان از دیگر بخش‌های مهم این اردو است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه در ارتباط با برگزاری این اردو به ایرنا گفت: هدف اصلی این اردو، کمک به تقویت نقش دانشگاه در اداره امور استان و کشور است.

حمید شرفی تأکید کرد: دانشگاه محور سازندگی جامعه است و همه ما مدیران موظفیم به رونق علمی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه کمک کنیم، زیرا پویایی محیط دانشگاه، امید و سازندگی برای کشور است.

وی با تاکید بر لزوم توجه تصمیم گیران کشور و استان به ایده‌های علمی گفت: قشر دانشگاهی ایرانی در هویت خود مظهر وطن دوستی، مُدارا، تلاش و خردورزی‌اند و دانشجویان اساتید علیرغم تنوع فرهنگی و سیاسی، رقابت علمی برای پیشرفت کشور را هدف اساسی خود قرار داده‌اند.

مدیرکل سیاسی استانداری کرمانشاه با دعوت از دانشجویان برای کنش فرهنگی-سیاسی بر مبنای هویت خردورزانه دانشگاه گفت: تاریخ دانشگاه‌های کشور و استان نشان داده است که تعهد به ایران و آرمان‌های مذهبی و ملی آن، ویژگی اصلی قشر دانشجویی بوده است و گوشه گیری دانشگاه، آینده کشور را با خطر جدی مواجه می‌کند.

وی تاکید کرد که همه ما موظفیم در کنار دانشگاه باشیم و برای زندگی آبرومندانه در دنیای کنونی باید از دانشگاه بیاموزیم.

شرفی با تاکید بر اهمیت تشکل‌های دانشجویی در استان و کشور گفت: مدیران کشور و استان بر گفت‌و‌گو و تفهم در فهم و پیشرفت و رفع مشکلات کشور تاکید دارند و بهترین عاملین برای رونق گفت‌و‌گو، تشکل‌های دانشجویی‌اند، زیرا تشکل‌های دانشجویی موتور محرک علم و نهادینه کردن ارزش‌ها در دانشگاه هستند.

در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، حدود ۳۰ هزار نفر دانشجو در دانشگاه‌های و موسسات آموزش عالی در حال تحصیل هستند.