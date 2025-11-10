

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران با ۱۶ بازیکن ظهر امروز (دوشنبه) برای شرکت در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راهی ریاض، میزبان این بازی‌ها، می‌شود.

ترکیب تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل می‌دهند.

مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربی)، اکرم حبیب‌لو (فیزیوتراپ) و شیدا فلاحی (مترجم) نیز اعضای کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران در این مسابقات خواهند بود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در گروه A با ترکیه، گینه و مالدیو همگروه است، در نخستین بازی خود در این دوره به مصاف ترکیه خواهد رفت، سپس با گینه بازی می‌کند و در آخرین دیدار خود مقابل مالدیو به میدان می‌رود.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال بانوان در بازی‌های کشور‌های اسلامی به این شرح است:

پنجشنبه - ۲۲ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – ترکیه

شنبه - ۲۴ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – گینه

دوشنبه - ۲۶ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – مالدیو

در گروه B این بازی‌ها نیز قزاقستان، ازبکستان، قطر و جمهوری آذربایجان حضور دارند.

مسابقات هندبال بازی‌های اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.