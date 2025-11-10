مدیر کل گمرک کرمانشاه گفت: ۴۱۱ بسته پستی به ارزش ۱۸ هزار و ۸۸۳ دلار از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه امسال به خارج از کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیر کل گمرک کرمانشاه افزود: وزن این تعداد بسته پستی ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه ۳ هزار و ۳۳۷ کیلو‌گرم و عمده کالا‌ها روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه می‌باشد.

نیک روش در ادامه تعداد بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه در هفت ماهه سالجاری را ۳۸ بسته و ارزش آن را ۱۲ هزار و ۸۸۴ دلار عنوان کرد.

وی وزن بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه را ۲۲۶ کیلو گرم و عمده کالا‌های ورودی از طریق این گمرک را گوشی تلفن همراه، پوشاک، دوربین دو چشمی و مکمل خوراکی عنوان کرد.