مراسم ترحیم زندهیاد مسعود رشیدی، سهشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰، در مسجد بلال صداوسیما برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی درگذشت زندهیاد مسعود رشیدی، کارگردان پیشکسوت و از چهرههای باسابقه تلویزیون و سینمای ایران، روابط عمومی معاونت سیما با صدور پیامی، این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.
خبر درگذشت مسعود رشیدی، کارگردان توانمند و خوشنام عرصه تلویزیون و سینما، موجب تأثر و تألم عمیق شد. این هنرمند پیشکسوت با ساخت مجموعههای تلویزیونی ماندگاری همچون «روزگار وصل»، «جدال با سرنوشت»، «تنها در تاریکی»، «هفت گنج» و «شاید برای شما اتفاق بیفتد»، قابهای خاطرهانگیزی را برای مخاطبان خود به یادگار گذاشت.