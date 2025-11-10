به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی درگذشت زنده‌یاد مسعود رشیدی، کارگردان پیشکسوت و از چهره‌های باسابقه تلویزیون و سینمای ایران، روابط عمومی معاونت سیما با صدور پیامی، این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

خبر درگذشت مسعود رشیدی، کارگردان توانمند و خوش‌نام عرصه تلویزیون و سینما، موجب تأثر و تألم عمیق شد. این هنرمند پیشکسوت با ساخت مجموعه‌های تلویزیونی ماندگاری همچون «روزگار وصل»، «جدال با سرنوشت»، «تنها در تاریکی»، «هفت گنج» و «شاید برای شما اتفاق بیفتد»، قاب‌های خاطره‌انگیزی را برای مخاطبان خود به یادگار گذاشت.