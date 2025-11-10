افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند
پروازهای فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در مسیر تهران-بیرجند-تهران افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست اداره کل فرودگاههای خراسان جنوبی، با اعلام این خبر گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی آتا از تاریخ ۲۵ آبانماه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ در سه روز از هفته برقرار خواهد بود و گامی مؤثر در ارتقای ظرفیت پروازی فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند به شمار میرود.
حسین مزگینژاد افزود: بر اساس برنامه اعلامشده از سوی شرکت آتا، روزهای یکشنبه پرواز رفت از تهران ساعت ۰۵:۳۰ انجام شده و ورود به بیرجند در ساعت ۰۷:۰۰ خواهد بود و پرواز برگشت نیز در ساعت ۰۸:۰۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام میشود.
وی گفت: در روزهای دوشنبه، پرواز رفت از تهران ساعت ۱۶:۴۰ انجام شده و ورود به بیرجند در ساعت ۱۸:۱۰ خواهد بود و پرواز برگشت نیز در ساعت ۱۹:۱۰ انجام میشود.
مزگینژاد افزود: همچنین در روزهای جمعه، پرواز رفت از تهران ساعت ۱۷:۳۰ انجام شده و ورود به بیرجند در ساعت ۱۹:۰۰ خواهد بود؛ پرواز برگشت نیز در ساعت ۲۰:۰۰ انجام خواهد شد.
سرپرست اداره کل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: با افزوده شدن این شش پرواز جدید، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه بیرجند از ۱۸ پرواز به ۲۴ پرواز افزایش یافته است که ۲۲ پرواز در مسیر تهران–بیرجند–تهران و ۲ پرواز در مسیر مشهد–بیرجند–مشهد انجام میشود.
مزگینژاد فزود: با تأکید بر اینکه در صورت استقبال مناسب مسافران از این برنامه پروازی، تداوم و استمرار آن در دستور کار قرار خواهد گرفت و اداره کل فرودگاههای استان بهصورت مستمر نیازهای سفر هوایی و روزهای بدون پرواز هفته را بررسی میکند و در تلاش است با همکاری شرکتهای هواپیمایی فعال کشور، در روزهایی که تقاضا و درخواست مسافران وجود دارد، پروازهای جدید برقرار کند.