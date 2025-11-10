به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت پنبه از اول آبان در شهرستان داراب آغاز شده است و تا اواخر دی در شهرستان‌های جنوبی ادامه دارد

امسال افزون بر ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از زیمن‌های این استان به کشت پنبه اختصاص یافته بود.

احد بهجت حقیقی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها امسال بیش از ۵۲ هزار تن وش پنبه در فارس تولید شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه متوسط عملکرد وش پنبه در کشور ۲ و دهم ۶ در هکتار است، تصریح کرد: میانگین عملکرد پنبه در استان فارس در سنوات اخیر بالغ بر ۳ و نیم تن در هکتار است و پارسال تولید کننده نمونه ملی این استان از شهرستان فسا با ثبت ۱۳ و ۶ دهم تن وش در هکتار رکورد ملی را شکست.

این مقام مسئول اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت پنبه به شهرستان‌های داراب، زرین دشت و لارستان اختصاص دارد و عمده ارقام کشت شده در استان فارس شامل ارقام داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی و ارقام خارجی ماکسا، کاریسما و لیدر است.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه محصول پنبه استان فارس از نظر کیفیت در کشور شاخص است و اکثر صنایع نساجی کشور راغب به خریداری پنبه این استان هستند، بیان کرد: در حال حاضر ۶ کارخانه فعال پنبه پاک کنی در استان فارس، وش تولیدی را خریداری و پنبه را استحصال می‌کنند.