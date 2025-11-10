پخش زنده
تیم دیوی مدیرکل بی بی سی پنج سال پس از فعالیت در رسانه دولتی انگلیس با انتشار پیامی اعلام کرد از سمت خود استعفا کرد و دبورا ترنس مدیر بخش اخبار بی بی سی هم تصمیم مشابهی گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این استعفاها در حالی است که انتظار میرود بیبیسی روز دوشنبه به دنبال نگرانیها درباره بیطرفی، از جمله نحوه ویرایش سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یکی از قسمتهای برنامه پانوراما، عذرخواهی کند.
جنجال ایجاد شده مربوط به ویدیوهایی است که از بخشهایی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ به گونهای تقطیع و به هم متصل شدهاند تا به نظر برسد که او به هوادارانش گفته است که قرار است با آنها تا ساختمان کنگره آمریکا برود تا "مثل جهنم بجنگند".
مستند "ترامپ: شانس دوباره؟ " یک هفته قبل از انتخابات سال گذشته آمریکا در بیبیسی پخش شد.
مدیر کل بی بی سی در پیامی که برای همکارانش نوشته آورده است: «در این دوران که به طور فزایندهای قطبی شده است، بیبیسی از ارزش منحصر به فردی برخوردار است و با بهترینهای ما صحبت میکند. این رسانه به تبدیل بریتانیا به مکانی ویژه کمک میکند؛ بسیار مهربان، بردبار و کنجکاو».
وی افزود: «به طور کلی، بیبیسی عملکرد خوبی دارد، اما اشتباهاتی هم رخ داده است و من به عنوان مدیر کل باید مسئولیت نهایی را بر عهده بگیرم.»
لیزا ناندی، وزیر فرهنگ انگلیس در واکنش به استعفاها در بی بی سی، مسائل پیش آمده در برنامه پانوراما را بسیار جدی دانست و افزود: البته مجموعهای از «اتهامات بسیار جدی» علیه این شبکه مطرح شده است که مهمترین آنها این است که «بیبیسی به صورت نظاممند در نحوه پوشش رویدادها جانبدارانه عمل میکند.»
کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار در واکنش به استعفای مدیر کل بی بی سی گفته درست است که تیم دیوی و دبورا ترنس بالاخره مسئولیت را پذیرفته و از بیبیسی استعفا دادند، اما بی بی سی هنوز تغییر نکرده است. بیبیسی عربی باید فوراً تحت کنترل قرار گیرد و پوشش بیبیسی در ایالات متحده و خاورمیانه نیاز به بازنگری کامل دارد.
وی افزود بی بی سی نباید انتظار داشته باشد که مردم از طریق هزینه اجباری حق تماشای بی بی سی به تأمین مالی آن ادامه دهند، مگر اینکه بتواند بیطرفی واقعی خود را نشان دهد.
اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکراتها سومین حزب بزرگ انگلیس نیز در واکنش به استعفای مدیر کل بی بی سی، گفت استعفاهای روز یکشنبه باید فرصتی برای بیبیسی باشد تا برگ جدیدی را ورق بزند، اعتماد را بازسازی کند و تسلیم امثال نایجل فاراژ رئیس حزب اصلاحات بریتانیا که میخواهند آن را نابود کنند، نشود.
وی افزود: بیبیسی بینقص نیست، اما همچنان یکی از معدود نهادهایی است که بین ارزشهای بریتانیایی ما و تصاحب پوپولیستی به سبک ترامپ از سیاستهای ما ایستاده است.
استعفای مدیر کل بی بی سی موج گستردهای از واکنشها را در محافل سیاسی و رسانهای انگلیس درپی داشته است.
به گفته مقامات بی بی سی دبورا ترنس مسئولیت شش هزار نفر را که در بخشهای خبری این سازمان به چهل زبان در جهان برنامه سازی و منتشر میکردند بر عهده داشت.
قشرهای مختلف مردم انگلیس به ویژه پس از جنگ غزه بارها با برپایی تظاهرات برابر ساختان مرکزی بی بی سی خشم و انزجار خود را از آنچه حمایت و نیز توجیه و لاپوشانی جنایات رژیم اسراییل علیه مردم مظلوم فلسطین در این رسانه دولتی انگلیس دانستند ابراز کردند. اما هیچیک از این موارد و نیز اخراج شماری از کارکنان حامی فلسطین، سبب استعفای مقامات بی بی سی نشد.