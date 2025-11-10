پخش زنده
هفت سارق با بیش از ۲۰ فقره سرقت موتور سیکلت، خودرو و باغ در زرین شهر دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرمانده نیروی انتظامی لنجان گفت: پس از دریافت گزارشهای متعدد از سرقت در حوزه استحفاظی و قرار گرفتن در دستور کار و با اجرای طرح پاکسازی، شناسایی و هدفگیری پاتوقهای سارقان آغاز شد.
سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: در عملیات ضربتی، یک دستگاه خودروی مسروقه، چهار دستگاه موتورسیکلت مسروقه و مقدار قابل توجهی از اموال مسروقه از باغها و همچنین مواد مخدر کشف شد.
وی ادامه داد: در این عملیات بیش از ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، خودروها، قطعات خودرو و موتورسیکلت در منطقه کشف شد.
پریشانی گفت: پس از دستگیری و اقرار به جرم متهمان و تشکیل پرونده، برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.