به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ متقیان در آیین افتتاحیه طرح سفیران سلامت دانش آموزی با تاکید بر اهمیت مشارکت دانش آموزان در فرآیند‌های تربیتی گفت: ۴۸ هزار و ۲۵۰ دانش آموز معادل ۲۵ درصد از ۱۹۳ هزار دانش آموز استان با فرا گرفتن آموزش‌های لازم در سال تحصیلی جاری به عنوان سفیر سلامت انتخاب شدند.

وی افزود: سفیران سلامت دانش آموزی یک فعالیت آموزشی و مشارکتی است که در آن دانش آموزان با رویکرد آموزش همسالان، در ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای سطح سواد سلامت، نقش ایفا می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به گستره این طرح گفت: ۲۵ درصد دانش آموزان استان به عنوان سفیران سلامت فعالیت می‌کنند و یک چهارم سفیران سلامت هر مدرسه ابتدایی، سفیر محیط یار هستند.

علی مختاری نژاد معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان نیز خاطرنشان کرد: این طرح از آبان ماه آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت. وی افزود سفیران سلامت در چهار محور تخصصی سفیر سلامت تغذیه، سفیر سلامت ایمنی و کمک‌های اولیه، سفیر سلامت بهداشت محیط، سفیر سلامت محیط یار فعالیت می‌کنند.