همزمان با برگزاری رویداد ملی ایران جان در خراسان جنوبی سیزدهمین جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس مرور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رویداد ملی و رسانه ایی ایران جان خراسان ایران با ابتکار رسانه ملی در حال برگزاریست.
در این طرح که تا ۲۳ آبان در خراسان جنوبی ادامه دارد قرار است ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این استان از طریق شبکههای استانی و سراسری صداوسیما دیده شود.
این بار در رویداد ملی ایران جان توانمندیها و قابلیتهای استان خراسان جنوبی از طریق شبکههای استانی و سراسری رسانه ملی دیده و شنیده میشود.
جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس یادواره شهید سیاح طاهری با حمایت هنرمندان آبادانی در مناطق محروم و آسیب دیده کشور اجرا میشود، در یکی از ادوار میهمان خراسان جنوبی شد.