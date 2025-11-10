به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رویداد ملی و رسانه ایی ایران جان خراسان ایران با ابتکار رسانه ملی در حال برگزاریست.

در این طرح که تا ۲۳ آبان در خراسان جنوبی ادامه دارد قرار است ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این استان از طریق شبکه‌های استانی و سراسری صداوسیما دیده شود.

این بار در رویداد ملی ایران جان توانمندی‌ها و قابلیت‌های استان خراسان جنوبی از طریق شبکه‌های استانی و سراسری رسانه ملی دیده و شنیده می‌شود.

جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس یادواره شهید سیاح طاهری با حمایت هنرمندان آبادانی در مناطق محروم و آسیب دیده کشور اجرا می‌شود، در یکی از ادوار میهمان خراسان جنوبی شد.