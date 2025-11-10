پخش زنده
مدیر حج و زیارت یزد از پیش ثبتنام ۲ هزار و ۱۹۹ نفر برای حج تمتع سال آینده در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی اشرف با یادآوری آغاز پیش ثبتنام متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ افزود: این روند بر اساس اولویتبندی تاریخ ودیعهگذاری و با رعایت موارد ضروری در استان یزد صورت میگیرد.
وی بیان کرد: به منظور ایجاد زمینه جذب متقاضیان تشرف از سایر اولویتهای ثبتنامی و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع، این امکان فراهم شده است که با مراجعه به سامانه پنجره واحد حج و زیارت به نشانی My.haj.ir نسبت به انجام پیش ثبتنام اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت استان یزد یادآور شد: متقاضیان نسبت به واریز وجه مطابق با ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه این سازمان که با مراجعه به پایگاه خبری این سازمان به نشانی haj.ir قابل مشاهده است، تا سقف سهمیه تخصیصی به استان یزد برای اعزام به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.
اشرف با بیان اینکه سازمان حج و زیارت مبلغ علیالحساب برای پیش ثبتنام حج را ۲ میلیارد ریال اعلام کرده است، گفت: افراد دارای شرایط برای حج تمتع طبق مقررات نسبت به ثبت نام اقدام لازم داشته باشند.
با عنایت به برنامه پیش بینی شده، عملیات حج تمتع از اوایل ماه ذی القعده (دهه اول اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.