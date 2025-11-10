به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در پی کسب رتبه سوم کشور در پیشبرد برنامه های صلح و سازش، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی در تهران با اهدای لوح تقدیر از حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان تقدیر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از تلاش ها و اقدامات این استان برای حل و فصل اختلافات با صلح و سازش و استفاده از ظرفیت نهادهای شبه قضایی برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی ، قدردانی کرد .

در این مراسم رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به حضور اقوام مختلف در استان گفت: در حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات از ظرفیت اقوام استفاده می کنیم و تاکنون نتایج خوبی هم در استان داشته است .

حیدر آسیابی با اشاره صلح و سازش بالاتر از میانگین کشوری در گلستان، افزود: اقوام و مذاهب مختلف در گلستان در کنار هم با آرامش و دوستانه زندگی می کنند و همین ظرفیت ، بستری فراهم کرده است تا با کمک ریش سفیدان و بزرگان اقوام ، در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و دعاوی در کشور پیشتاز باشیم .

وی افزود: اجرای مدل تعالی در مرکز حل اختلاف موجب تحرک و رقابت صحيح کیفی در شیوه های صلح و سازش شده است .

آسیابی، همچنین به نقش هنر و رسانه در ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه هم اشاره کرد و گفت: در استان گلستان برای ترویج فرهنگ صلح ، از ظرفیت هنر و رسانه استفاده بهینه می شود .