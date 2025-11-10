استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم تقویت رویکرد علمی، هدفمند و مردمی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی گفت: موضوعات فرهنگی باید از سطح شعار خارج شده و در قالب طرح‌های عملیاتی و قابل‌ارزیابی دنبال شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور آیت‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: اگر فعالیت‌های فرهنگی ما نظام‌مند و مبتنی بر برنامه نباشد، نتایج آن پایدار نخواهد بود و شورای فرهنگ عمومی باید به‌عنوان اتاق فکر فرهنگی استان، اولویت‌ها را شناسایی و برای هرکدام برنامه مشخصی تدوین کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه افزود: مسائل فرهنگی و موضوعاتی همچون جوانی جمعیت از موضوعات راهبردی کشور هستند و اگر به‌صورت دقیق و کارشناسی به آنها نپردازیم، در آینده با چالش‌های بیشتری مواجه خواهیم شد و باید به‌جای کار‌های مقطعی، برنامه‌های بلندمدت با اهداف کمی و قابل سنجش طراحی و اجرا شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرهنگ زیربنای همه تحولات اجتماعی و اقتصادی است، گفت: کار فرهنگی تنها در قالب فعالیت‌های تبلیغی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید آموزش، آگاهی‌بخشی و مشارکت اجتماعی را دربرگیرد و این امر نیازمند سازوکاری منسجم و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای است.

وی با اشاره به ضرورت آغاز آموزش‌های فرهنگی از سنین پایین گفت: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای آگاه و مسئولیت‌پذیر داشته باشیم، باید آموزش و آگاهی‌بخشی در زمینه مسائل فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی از دوران دبیرستان آغاز شود و دانش‌آموزان و جوانان باید بدانند تصمیمات آنان در آینده جامعه تأثیرگذار است.

دکتر حبیبی با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق اهداف فرهنگی گفت: فرهنگ امری مردمی است و انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی باید در اجرای برنامه‌های فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند تا تصمیمات ما در جامعه جاری و اثرگذار شود.

وی با اشاره به گزارش‌های علمی ارائه‌شده از سوی مراکز پژوهشی، افزود: برای اثربخشی بیشتر، موضوعات فرهنگی و جمعیتی باید به‌صورت پروژه‌محور و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بررسی شود و تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی نیز می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر ارشد استان از جهاد دانشگاهی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی استان نام برد و افزود: این مرکز می‌تواند نقش محوری در بررسی مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی ایفا کند و لازم است ارتباط مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی برقرار شود تا تصمیمات فرهنگی مبتنی بر داده و پژوهش باشد.

وی با قدردانی از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان گفت: فرهنگ زیربنای توسعه پایدار است و با هم‌افزایی نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و مردمی، می‌توانیم در مسیر ارتقای فرهنگ عمومی، تحکیم بنیان خانواده و بهبود شاخص‌های جمعیتی استان گام‌های مؤثری برداریم.