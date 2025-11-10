پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان قسمتی ابری همراه با ابرهای پوششی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطق شرقی استان و پارهای نقاط مرکزی افزایش سرعت باد مورد انتظار است.
او افزود: با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در مناطق شرقی استان و برخی نقاط مرکزی افزایش سرعت باد شمال شرقی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: صبح تا ظهر، وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی نقاط شرقی استان استان محتمل خواهد بود.
او گفت: دریا نسبتا آرام و شرایط ترددهای دریایی مساعد خواهد بود و از لحاظ دمایی، از فردا تا پایان هفته کاهش نسبی دمای کمینه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان مورد انتظار است.