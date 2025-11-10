به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرشرکت شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به مهاباد گفت: کشت‌های عمودی و گلخانه‌ای به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شوند.

پیمان اسکندری افزود: موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرز‌های صادراتی، آذربایجان‌غربی را به استانی با ظرفیت بالا برای توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و کشت‌های نوین کشاورزی تبدیل کرده است.

اسکندری اظهارکرد: وزارت جهادکشاورزی با تمرکز برتوسعه شهرک‌های کشاورزی و ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری، در تلاش است علاوه برتأمین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان‌غربی را نیز افزایش دهد.

وی، با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه آذربایجان‌غربی گفت: این استان به دلیل مجاورت با مرز و سهولت در دسترسی به بازار‌های صادراتی، یکی از مناطق مستعد کشور برای توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای محسوب می‌شود.

اسکندری افزود: در صورت تخصیص اراضی مورد نیاز برای ایجاد شهرک‌های دامپروری، شرکت شهرک‌های کشاورزی نیز آمادگی دارد تا تسهیلات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز را در سطح استان فراهم کند.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه شهرک‌های کشاورزی و گسترش کشت‌های گلخانه‌ای با توجه به تغییرات اقلیمی و تداوم کم‌آبی، از سیاست‌های اصلی و برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

اسکندری افزود: درهمین راستا، ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری برای ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی، کشت‌های عمودی و گلخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه برای افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی فراهم شود.

وی، با اشاره به اهمیت اقتصادی این بخش اضافه کرد: بخش قابل توجهی از تولیدات گلخانه‌ای کشور صادرات‌محور است و ضمن تأمین بخشی از نیاز داخلی، نقش مهمی در ارزآوری برای کشور دارد.