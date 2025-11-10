پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تویسرکان از کشف ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و پاکسازی ۸ نقطه آلوده شهرستان در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوریمقدم با اشاره به طرح ارتقا امنیت اجتماعی اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با عنوان «آرامش در شهر» با اولویت برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در این شهرستان به مدت چهار روز اجرا شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۰ خردهفروش مواد مخدر دستگیر و ۴۰ نفر از معتادان متجاهر و پرخطر از نقاط آلوده سطح شهر جمعآوری شدند.
نوریمقدم تصریح کرد: از نتایج اجرای این طرح، کشف بیش از ۵ کیلو و ۴۵۰ گرم انواع مواد مخدر و پاکسازی ۸ نقطه آلوده شهرستان تویسرکان از حضور خردهفروشان و معتادان بود.
فرمانده انتظامی تویسرکان با اشاره به انتقال معتادان متجاهر دستگیرشده به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری گفت: طرحهای مقابله با توزیعکنندگان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر، بهصورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد تا زمینه ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی فراهم شود.