به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوری‌مقدم با اشاره به طرح ارتقا امنیت اجتماعی اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با عنوان «آرامش در شهر» با اولویت برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در این شهرستان به مدت چهار روز اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۴۰ نفر از معتادان متجاهر و پرخطر از نقاط آلوده سطح شهر جمع‌آوری شدند.

نوری‌مقدم تصریح کرد: از نتایج اجرای این طرح، کشف بیش از ۵ کیلو و ۴۵۰ گرم انواع مواد مخدر و پاکسازی ۸ نقطه آلوده شهرستان تویسرکان از حضور خرده‌فروشان و معتادان بود.

فرمانده انتظامی تویسرکان با اشاره به انتقال معتادان متجاهر دستگیرشده به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری گفت: طرح‌های مقابله با توزیع‌کنندگان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد تا زمینه ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی فراهم شود.