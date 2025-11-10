به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج رمز ارز در یکی از کارگاه‌های صنعتی شهرستان بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، با هماهنگی قضائی و همکاری نماینده شرکت توزیع برق و سازمان تعزیرات حکومتی به محل اعزام شدند که در بازرسی از کارگاه مذکور، ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۸ عدد کارت گرافیک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی تجهیزات کشف‌شده افزون بر ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حصاری در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه جرایم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.