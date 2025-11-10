پخش زنده
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان از فراهم شدن امکان استعلام اصالت کالای استاندارد از طریق سامانه پیامکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، غلامرضا مندلزاده گفت: محصولات و خدمات مختلف مشمول مقررات استاندارد اجباری تحت نظارت و کنترل سازمان ملی استاندارد است که شهروندان میتواند صحت و اعتبار آن از طریق ارسال کد رهگیری ۱۰ رقمی استاندارد به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ قابل پیگیری و رصد خواهد بود.
او کیفیت را مفهومی وسیعتر از استانداردها اعلام کرد و افزود: تطبیق کالا و محصولات با استانداردها بخش مهمی از مفهوم گسترده کیفیت به شمار میرود و هر آنچه نیاز مشتری و مصرف کننده را برآورده میکند صاحب و واجد کیفیت است.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان ادامه داد: اجزای کیفیت شامل عملکرد، ماندگاری و دوام، قابلیت سرویس دهی، زیبایی شناسی و مواردی از این قبیل است و یکی از وجوه مهم و اساسی کیفیت انطباق با استانداردها است که به دلیل مدلهای پیچیده و سخت ارزیابی به نیابت از مصرف کننده توسط نهادها و سازمانهای حاکمیتی به منظور حفظ سلامت و ایمنی آنها انجام میشود.