به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، غلامرضا مندل‌زاده گفت: محصولات و خدمات مختلف مشمول مقررات استاندارد اجباری تحت نظارت و کنترل سازمان ملی استاندارد است که شهروندان می‌تواند صحت و اعتبار آن از طریق ارسال کد رهگیری ۱۰ رقمی استاندارد به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ قابل پیگیری و رصد خواهد بود.

او کیفیت را مفهومی وسیع‌تر از استاندارد‌ها اعلام کرد و افزود: تطبیق کالا و محصولات با استاندارد‌ها بخش مهمی از مفهوم گسترده کیفیت به شمار می‌رود و هر آنچه نیاز مشتری و مصرف کننده را برآورده می‌کند صاحب و واجد کیفیت است.

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان ادامه داد: اجزای کیفیت شامل عملکرد، ماندگاری و دوام، قابلیت سرویس دهی، زیبایی شناسی و مواردی از این قبیل است و یکی از وجوه مهم و اساسی کیفیت انطباق با استاندارد‌ها است که به دلیل مدل‌های پیچیده و سخت ارزیابی به نیابت از مصرف کننده توسط نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی به منظور حفظ سلامت و ایمنی آنها انجام می‌شود.