به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزخراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: مدل افزایش قیمت نان یارانه ای که در مرکز استان تدوین شده به گونه ای است که در شهرستان فریمان قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند بومی سازی است.

مهدی ناصری افزود: اجرای مدل مشهد و گذاشتن پوز به منظور پرداخت سهم یارانه از سوی مشتریان در کنار دستگاه نانینو، عملا شهرستان فریمان را با چالش جدی و مشکلات دیگر رو به رو خواهد کرد.

ناصری اظهار کرد: بر همین اساس در نشست آتی کارگروه آرد و نان شهرستان فریمان در خصوص چگونگی اجرای مدل افزایش قیمت نان تصمیم گیری خواهد شد، بنابر این قیمت نان تا زمان تصمیم گیری نهایی افزایش نخواهد یافت.

وی گفت: مسائل مربوط به نان در فریمان منطبق با شرایط مشهد نیست و باید ساز و کار جدیدی برای دریافت نرخ نان تدوین کرد.

ناصری افزود: همه کارها باید با همین دستگاه نانینو صورت گیرد و گذاشتن پوز دیگری در کنار نانینو مشکلاتی برای نانوایان و مردم به وجود می آورد.