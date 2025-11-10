به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسابقات از ۱۸ تا ۲۰ آبان‌ماه امسال با حضور برترین ورزشکاران این رشته از سراسر کشور برگزار می‌شود.

ترکیب تیم همدان در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال به شرح زیر است:

ورزشکاران: محمدامین جباری، محمد مرادزاده، پویان قاسمی، مهیاد قانئی، علی‌پویا نادربیگی، بردیا سحاب‌نعمت، ماهان عبدلی‌اعلا، سبحان قره‌باغی، آرمین ساعتی، محمدعلی نجفی و آرتین طاهری‌یگانه.

کادر فنی و اجرایی:

سرپرست تیم: علی اصله

مربیان: ناصر مرادی و سید امیرحسین حسینی

داوران همراه: فرشاد فراهانی و برزین احمدی

تیم ترامپولین همدان با پشتوانه‌ی ماه‌ها تمرین فشرده و حضور در اردو‌های آماده‌سازی، با آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. هدف این تیم، نمایش توان فنی ورزشکاران جوان همدانی و کسب جایگاهی شایسته در میان باشگاه‌های برتر کشور عنوان شده است.

مسئولان هیأت ژیمناستیک همدان ابراز امیدواری کردند که نمایندگان استان بتوانند با درخشش در این رویداد ملی، برگ زرینی دیگر بر افتخارات ورزش همدان بیفزایند.