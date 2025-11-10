مرکز تحقیقات زن وخانواده بیّنات همایش ملی فرزندآوری و جوانی جمعیت را با موضوعات (چالش ها، راهبرد‌ها و اقدامات) در استان مرکزی برگزار می کند.

همایش ملی فرزندآوری و جوانی جمعیت در استان مرکزی (چالش ها، راهبرد‌ها و اقدامات)

فراخوان مقاله

محور‌های مقالات همایش:

- رصد تحولات فرزندآوری در استان مرکزی

- عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری در استان مرکزی

- میزان اثربخشی سیاست‌ها و قوانین فرزنداوری در استان مرکزی

- آینده پژوهی و چشم انداز فرزندآوری در استان مرکزی

- نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها در تحول فرزندآوری استان

- نقش جامعه نخبگانی در تحول فرزندآوری استان

- الگو‌های موفق حکمرانی در حوزه فرزندآوری

- آسیب شناسی وضعیت دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی متولی امر جمعیت در استان

- چالش‌های حکمرانی در حوزه فرزندآوری در استان

آخرین مهلت ارسال مقالات:۵ بهمن ۱۴۰۴

زمان برگزاری همایش: ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴

آدرس دبیر خانه: دانشگاه اراک مرکزی. جنب پارک امیر کبیر. دانشکده علوم انسانی طبقه همکف مرکز تحقیقات زن وخانواده بیّنات

شماره دبیرخانه: ۰۹۳۵۸۹۳۹۷۰۷

آی دی:@yasin۵۲۶۸

آدرس ایمیل اختصاصی همایش جهت ارسال مقالات:

jamiyat@araku.ac.ir