مرکز تحقیقات زن وخانواده بیّنات همایش ملی فرزندآوری و جوانی جمعیت را با موضوعات (چالش ها، راهبردها و اقدامات) در استان مرکزی برگزار می کند.
همایش ملی فرزندآوری و جوانی جمعیت در استان مرکزی (چالش ها، راهبردها و اقدامات)
فراخوان مقاله
محورهای مقالات همایش:
- رصد تحولات فرزندآوری در استان مرکزی
- عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری در استان مرکزی
- میزان اثربخشی سیاستها و قوانین فرزنداوری در استان مرکزی
- آینده پژوهی و چشم انداز فرزندآوری در استان مرکزی
- نقش جامعه مدنی و رسانهها در تحول فرزندآوری استان
- نقش جامعه نخبگانی در تحول فرزندآوری استان
- الگوهای موفق حکمرانی در حوزه فرزندآوری
- آسیب شناسی وضعیت دستگاهها و نهادهای اجرایی متولی امر جمعیت در استان
- چالشهای حکمرانی در حوزه فرزندآوری در استان
آخرین مهلت ارسال مقالات:۵ بهمن ۱۴۰۴
زمان برگزاری همایش: ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴
آدرس دبیر خانه: دانشگاه اراک مرکزی. جنب پارک امیر کبیر. دانشکده علوم انسانی طبقه همکف مرکز تحقیقات زن وخانواده بیّنات
شماره دبیرخانه: ۰۹۳۵۸۹۳۹۷۰۷
آی دی:@yasin۵۲۶۸
آدرس ایمیل اختصاصی همایش جهت ارسال مقالات:
jamiyat@araku.ac.ir