دومین کنگره بینالمللی یعقوب لیث صفاری دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان زابل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دبیر کنگره یعقوب لیث گفت: امسال برای نخستین بار کنفرانس علمی یعقوب لیث نیز ذیل کنگره اصلی و با مجوز وزارت علوم و دانشگاه زابل برگزار میشود.
کشته گر بیان کرد: بخش فرهنگی-هنری این کنگره با آیتمهای مختلف ادبی و هنری و حضور مهمانان و هنرمندان از کشورهای مختلف فارسی زبان همراه خواهد بود.
دبیر کنگره یعقوب لیث اظهار کرد: یعقوب لیث صفاری از دلاورمردان و حماسهسازان بزرگ ایران و از نامدارانی است که آوازه او به نیکی و ماندگاری در تاریخ این مرز و بوم یاد میشود.
وی خاطرنشان کرد: علاقه و تعصب نسبت به زبان و فرهنگ ایرانی از برجستهترین ویژگیهای یعقوب لیث بود و رویکرد این کنگره نیز معرفی یکی از برجستهترین شخصیتهای تاریخ این سرزمین و پرداختن به اقدامات تاثیر گزارش در فرهنگ و تمدن ایران زمین است.
این همایش در دو بخش علمی و فرهنگی_هنری برگزار می شود.