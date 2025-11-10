برداشت طلای سرخ؛
تولید حدود ۴۲ تُن زعفران خشک در خراسان جنوبی
پیش بینی شده امسال حدود ۴۲ تن زعفران از مزارع خراسان جنوبی برداشت شود که افزایش ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت زعفران در استان خراسان جنوبی ۱۶ هزار و ۱۲۱ هکتار است که این سطح نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته و نشاندهنده رسیدن به یک ثبات نسبی در توسعه این محصول در استان است.
اسفندیاری افزود: خراسان جنوبی به لحاظ کیفیت عفران رتبه اول و در سطح زیر کشت رتبه دوم کشور است.
وی گفت: پیشبینی میشود میزان تولید زعفران خشک در استان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۲ تُن برسد که این رقم نشاندهنده افزایش قابل ملاحظه حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه متوسط عملکرد آبی زعفران در کل استان برای این سال زراعی، حدود ۲.۴ کیلوگرم در هکتار پیشبینی شده است گفت: با توجه به بحران منابع آبی و محدودیتهای اقلیمی، تمرکز اصلی دیگر بر توسعه سطح نیست و بر افزایش بهرهوری و عملکرد در واحد سطح قرار دارد.
اسفندیاری با بیان اینکه یکی از مشکلات قدیمی زعفرانکاران، فروش فلهای و خامفروشی محصول است افزود: حمایت از بستهبندی و فرآوری در استان در اولویت قرار دارد و ارائه تسهیلات و مجوزهای لازم به کارگاهها و واحدهای بستهبندی کوچک و متوسط برای توسعه ظرفیت فرآوری و بستهبندی در اوزان کم و با طراحیهای جذاب و تلاش برای توسعه محصولات جانبی زعفران مانند دمنوشها، فرآوردههای دارویی و محصولات آرایشی-بهداشتی مبتنی بر زعفران در حال انجام است تا ارزش افزوده محصول به حداکثر برسد.
وی گفت: با توجه به راه اندازی بورس زعفران امکان فروش مستقیم زعفران برای بهربرداران امکان پذیر است.
اسفندیاری افزود: با توجه به بحران آب، چشمانداز آینده بر توسعه عمودی و افزایش بهرهوری در واحد سطح متمرکز است و هدف این است که با بهرهگیری از شرایط مساعد جوی پیشبینیشده و آموزشهای تخصصی، بهره وری تولید افزایش یابد و شکاف عملکرد کاهش یابد.