

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به اطلاع مشترکین محترم می‌رساند:

با توجه به اینکه قبوض کاغذی آب بهاء طی روز‌های آتی حذف خواهد شد، در صورت عدم دریافت پیامک صورتحساب، خواهشمند است شماره پرونده مندرج در گوشه سمت راست قبوض کاغذی فعلی را به سر شماره ۵۰۰۰۱۰۰۱۲۲

ارسال کنند.

بدیهی است همکاری مشترکین گرامی موجب صدور قبض در موعد مقرر با مبلغ متعارف مشترک شده و از تجمیع قبوض جلوگیری خواهد شد.