پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در سپاه گفت: همرزمان شهدا در پیمانی که با امام زمان (عج)، رهبر عزیز و شهیدان بستهاند، سر سوزنی کوتاهی نکرده و با قدرت مقابل دشمن، ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حاجیصادقی روز یکشنبه در یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی که در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه شهدا کار خیلی بزرگی کردند، اظهار داشت: شهیدان همیشه عامل حیات هستند. شهید فقط زنده نیست، زندهکننده است و زندهکننده دین خدا و جبهه حق است.
حجتالاسلام حاجیصادقی ادامه داد: این جنگ ۱۲ روزه و مقاومت و برکت خون شهدا ضربهای به پیکر استکبار زد که در طول انقلاب سابقه ندارد، حتی در دوران دفاع مقدس!
وی گفت: بدانید که شهدای شما از دست نرفتهاند؛ آنها کار بزرگی کرده و خطر و حمله بزرگی را دفع کردند. دشمن میخواست با حمله ۲۳ خرداد از۴۰ سال مقابله و درگیری خود با انقلاب اسلامی نتیجه بگیرد. آنها فکر میکردند که میتوانند با تحریم و اِعمال فشار، مقاومت مردم را سست و با شبکههای رسانهای خود، ذائقه فرهنگی مردم را عوض کنند و روحیه بسیجی، انقلابی و ولایتمداری را بشکنند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمنان به خیال خود برای تضعیف ولایتمداری در کشور ما تلاش کردند. آنها میخواستند موجی ایجاد کنند تا مردم در مقابل انقلاب بایستند؛ اما دیدند که شوک وارد شد و مردم برای دفاع از نظام به عرصه آمدند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نسبت به خانواده شهدا محبت زیادی دارند، عنوان کرد: ما وظیفه داشتیم دیدن شما بیاییم و سلام رهبر معظم انقلاب را به شما ابلاغ کنیم؛ همانقدر که شما برای دیدار رهبری اشتیاق دارید، ایشان هم برای دیدار شما اشتیاق دارند و از برنامههای تعطیلیناپذیریشان دیدار با خانواده شهدا بوده است.
وی بیان کرد: خانواده شهدا در پاداش فرزندانشان سهیم هستند و این ایستادگی و مقاومت خیلی ارزش دارد. در کربلا عدهای شهید شدند؛ امام حسین (ع) به آنها گفته بودند که شما لحظههایی دیگری به دست حضرت رسولالله (ص) سیراب میشوید. علیاکبر (ع) خیلی رنج برد و نزد پدر خود رفت و گفت که تشنگی جان من را میگیرد؛ امام (ع) میفرمایند که لحظات دیگر به دست جَدت سیراب میشوی و همینطور شد و ساعتی نیانجامید که شهید شد. امام زینالعابدین (ع) نیز ۳۵ سال آب که میدید، اشک میریخت، طفل شیرخوار میدید که اشک میریخت، و حیوانی را که ذبح میکردند، اشک میریخت.
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه حضرت آقا استقامت خانواده شهدا را بزرگترین انفاق در راه خدا میدانند، اظهار داشت: این صبرها و استقامتها نزد خدا خیلی اجر و قیمت دارد، استقامت و مقاومت خانواده شهدا خیلی قیمت دارد، قدر آن را بدانید و خدا را شاکر باشید.
حجتالاسلام حاجیصادقی افزود: همسنگران فرزندان شهید شما در پیمانی که با امام زمان (عج)، رهبر عزیز و شهدا بستهاند، سر سوزنی کوتاهی نکرده و با قدرت، قوت، ایمان و آگاهانه ایستادهاند و تا نابودی قاتلان عزیزان شما، کوتاه نمیآیند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عزیزان شما شهید شدند و مردم در این استان و جاهای دیگری تشییعهای باشکوه برگزار کردند؛ اما پیامبر بزرگوار اسلام یک دختر دارد که شهیده میشود، ولی تشییع جنازه ندارد، مزارش نامشخص است و بچههایش نمیتوانند با صدای بلند گریه کنند. به فرزندان شهدا بگویید که اگر شما پدرتان شهید شد، امام حسن و امام حسین علیهمالسلام بچه که بودند، پدرشان شهید شد و این روزها (فاطمیه) همزمان با ایامی است که وضعیت در خانه علی (ع) سخت بود.