دبیر کل سازمان جهانی گردشگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر میراثفرهنگی ایران گفت: ایران همواره یکی از همراهان فعال و قابل اعتماد سازمان جهانی گردشگری بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UNWTO) در ریاض، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، صالحیامیری ضمن قدردانی از نقش مؤثر دبیرکل در مدیریت و انسجام فعالیتهای سازمان جهانی گردشگری، گفت: بیش از چهار دهه تجربه حضور در مجامع بینالمللی دارم و با روسای متعددی از نهادهای جهانی در اروپا و آسیا همکاری کردهام، اما با اطمینان میگویم که زوراب ، شخصیتی بینظیر، فعال، منسجم و اثرگذار در حوزه گردشگری جهانی است. او توانسته است با درایت و رویکردی مثبت، ساختار سازمان جهانی گردشگری را بهسوی تعامل، پویایی و اعتماد متقابل سوق دهند.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان افزود: ذهنیت مثبتی که مردم ایران از او دارند، حاصل رفتار حرفهای، صداقت و نگاه انسانی زوراب است. همکاری نزدیک ایران با سازمان جهانی گردشگری، همواره مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد بوده است و این مسیر در آینده نیز باید با قدرت ادامه یابد.
زوراب پولولیکاشویلی نیز در این دیدار، با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر میراثفرهنگی ایران گفت: ایران همواره یکی از همراهان فعال و قابل اعتماد سازمان جهانی گردشگری بوده است. در طول سالهای اخیر، شاهد مشارکت سازنده ایران در برنامهها و تصمیمات راهبردی سازمان بودهام و از این بابت قدردانم.
وی با تمجید از توان مدیریتی و تجربه صالحیامیری افزود: در طول همکاری با وزرای متعددی از کشورهای مختلف، کمتر شخصیتی به این میزان از تجربه، دانش و درک راهبردی دیدهام. ایران کشوری زیبا، امن و دارای فرهنگی غنی است که ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان دارد.
سیدرضا صالحیامیری همچنین در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض ، با سالم بن محمد المحروقی وزیر میراثفرهنگی و گردشگری عمان دیدار و درباره تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف گردشگری گفتوگو کرد.
در این دیدار، صالحیامیری با اشاره به سیاستهای کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد دریا محور و گردشگری دریایی گفت: سیاست ما بر پایه گسترش همکاریهای منطقهای و فعالسازی ظرفیتهای خلیجفارس است. توسعه گردشگری دریایی نه تنها زمینهساز تعامل فرهنگی و اقتصادی ملتهاست، بلکه به تحکیم پیوندهای انسانی میان دو کشور برادر ایران و عمان نیز کمک میکند.
وی با اشاره به نقش مؤثر رهبر معظم انقلاب و تاکید رئیسجمهور بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و گردشگری افزود: در هفته گذشته نشستی با استانداران استانهای ساحلی برگزار شد تا برنامه ملی توسعه گردشگری دریایی تدوین شود. در این مسیر، همکاری با عمان میتواند به الگویی موفق برای کل منطقه تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان سه محور همکاری را پیشنهاد کرد و افزود: افزایش پروازهای مستقیم میان ایران و عمان از ۱۲ به ۶۰ پرواز هفتگی، برگزاری رالی گردشگری خودرویی و رویدادهای فرهنگی مشترک میان دو کشور و برگزاری نمایشگاههای متقابل گردشگری در تهران و مسقط برای معرفی ظرفیتهای دو ملت امری ضروری است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه گردشگری سلامت گفت: ایران با بیش از هزار بیمارستان و صدها هزار پزشک و متخصص، توان ارائه خدمات درمانی باکیفیت و مقرونبهصرفه به گردشگران عمانی را دارد. این بخش میتواند بهعنوان یکی از ارکان اصلی همکاری دو کشور گسترش یابد.
صالحیامیری از وزیر عمان دعوت کرد در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در بهمنماه حضور یابد و از نزدیک با ظرفیتها و پروژههای نوین گردشگری ایران آشنا شود.
سالم بن محمد المحروقی وزیر میراثفرهنگی و گردشگری عمان، با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر ایرانی گفت: ایران برای ما شریکی راهبردی، تاریخی و منبعی از ثبات در منطقه است. روابط دو ملت بر پایه احترام و دوستی دیرینه بنا شده و ما همواره از توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران استقبال کردهایم.
وی افزود: ایده گردشگری دریایی بسیار هوشمندانه و عملی است. عمان بیش از ۴۰ بندر و سه دریا در اطراف خود دارد و ما آمادهایم تفاهمنامهای مشترک برای توسعه گردشگری کروز و تبادل گردشگر دریایی با ایران امضا کنیم.
وزیر گردشگری عمان همچنین با اشاره به استقبال بالای شهروندان عمانی از سفر به ایران گفت: ایران مقصدی جذاب، امن و فرهنگی است که علاوه بر گردشگری سلامت، ظرفیت بالایی برای گردشگری تاریخی و طبیعی دارد.
وی از پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای متقابل گردشگری و نیز پروژه ثبت مشترک میراث جهانی قناتها حمایت کرد و افزود: ما آمادگی داریم نمایشگاه گردشگری سلامت ایران را در مسقط برگزار کنیم تا مردم عمان با ظرفیتهای درمانی و گردشگری ایران آشنا شوند. ایران در حوزه پزشکی و خدمات سلامت جایگاه ممتازی در منطقه دارد.