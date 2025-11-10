توسعه ورزش همگانی و قهرمانی از اهداف سپاه و بسیج است
مسئول تربیتبدنی بسیج استان، با تأکید بر نقش راهبردی سپاه و بسیج در گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، از برنامهریزی برای افزایش هیئتهای ورزشی و ارتقای سطح مسابقات در سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، رضایی در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدالآوران ورزشی گفت: بسیجیان در مجموعههای مختلف، هم به صورت تیمی و هم انفرادی، فعالیتهای چشمگیری دارند و امروز شاهد حضور ورزشکارانی هستیم که در رشتههای مختلف در سطح کشوری موفق به کسب مقام شدهاند.
وی عملکرد ورزشکاران بسیجی سال گذشته در رشتههای پهلوانی و باستانی را یادآور شد و گفت: در سال گذشته دو مقام سومی کسب شد و با تغییرات جدید در ورزش بسیج کشور، انتظار میرود سال آینده ۱۵ هیئت ورزشی فعال داشته باشیم و مسابقات گستردهتر برگزار شود.
ایرج رضایی در ادامه تأکید کرد: با برنامهریزی دقیق و تلاش مربیان و روسای هیئتها، استان قزوین میتواند همچون گذشته در مسابقات ملی و فراملی عنوانهای قهرمانی بیشتری کسب کند.
وی گفت: امیدواریم با استمرار این حمایتها، شاهد قهرمانیهای بیشتر ورزشکاران بسیجی در میادین بینالمللی، ملی و استانی باشیم.
در پایان مراسم از ورزشکاران و قهرمانان منتخب بسیجی تجلیل شد.