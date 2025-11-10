نشست آموزش‌های فرهنگی با محوریت دوستی و آشنایی با حیوانات، با استقبال خوب دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه بنت‌الهدی اردکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نخستین نشست از سلسله آموزش‌های فرهنگی با محوریت دوستی و آشنایی با حیوانات با استقبال خوب دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه بنت‌الهدی اردکان برگزار شد.

در راستای ارتقای سطح آگاهی‌های زیست‌محیطی و تقویت حس همدلی در نسل جدید، این برنامه آموزشی با حضور دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم برگزار شد.

تمرکز اصلی این نشست بر آموزش مفاهیم مرتبط با شناخت حیوانات، تبیین اهمیت حفظ محیط زیست و تقویت حس مسئولیت‌پذیری و همدلی با موجودات زنده بود.

با توجه به حجم بالای دانش‌آموزان و به منظور تضمین کیفیت تعامل و یادگیری مؤثر، تصمیم بر این شد که آموزش‌ها به صورت کلاس‌به‌کلاس ارائه شود.

بنا بر اعلام مسئولان، ادامه نشست ها، با سرفصل‌های متنوع در دستور کار این مدرسه قرار دارد تا فرهنگ احترام به طبیعت و موجودات زنده در بطن آموزش‌های فرهنگی نهادینه شود.