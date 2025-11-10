پخش زنده
ماجرای دنباله دار لوسی لتبی پرستار بخش نوزادان که به جرم قتل هفت نوزاد و تلاش برای قتل هفت نوزاد دیگر در زندان به سر میبرد با افشای برخی ابعاد پرونده اش باردیگر به یکی از موضوعات روز محافل رسانهای انگلیس تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پاول ریس رئیس سازمان نظارت بر پرستاری در تازهترین واکنش به تداوم حضور این پرستار قاتل، سالها پس از قتل اولین نوزاد گفت مقامات بیمارستان باید سریعتر درباره لتبی اقدام میکردند و این پرستار نوزادان، باید پس از بازداشت برای نخستین بار در ژوئیه ۲۰۱۸، از کار تعلیق میشد.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس، لوسی لتبی ۳۵ ساله که هم اکنون در حال گذراندن ۱۵ بار حکم حبس ابد است، تا نوامبر ۲۰۲۰ بدون هیچ محدودیتی آزادانه در بیمارستان کنتس چستر کار میکرد.
رئیس جدید سازمان نظارت بر پرستاری گفت: قوانین اصلاحشده و بازرسان دیگر لازم نیست منتظر بمانند تا یک پرستار متهم شود تا بتوانند حکم تعلیق موقت او را صادر کنند بنابراین اکنون مشخص است که در هر مورد استثنایی از تخلف جنایی جدی، ما اقدام و دستور موقت را اجرا میکنیم.
قتل هفت نوزاد و اقدام به قتل هفت نوزاد دیگر به دست لوسی لتبی پرستار ویژه بخش نوزادان، جامعه انگلیس را تکان داد.